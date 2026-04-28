حقيقة تسريع نضج العنب بالمبيدات.. توضيح رسمي من "الزراعة"

كتب : مصراوي

06:35 م 28/04/2026

هل تُسرع المبيدات نضج العنب؟

قال محمود الأعرج، المسؤول الإعلامي بوزارة الزراعة، إن ما يتم تداوله بشأن استخدام المبيدات بهدف "تسريع نضج العنب" غير دقيق بالشكل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن استخدام المبيدات في الأساس يخضع لضوابط صارمة ومعايير علمية واضحة.

وأوضح "الأعرج"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المبيدات تُستخدم وفق سياسة "الاستخدام الآمن والرشيد"، وبنسب محددة ولأغراض معينة، أهمها مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب المحصول، وليس تسريع عملية النضج كما يُشاع.

وأضاف أن هناك فترات أمان يجب الالتزام بها قبل الحصاد، وهي الفترة الفاصلة بين آخر عملية رش وموعد جمع المحصول، وذلك لضمان سلامة المنتج وخلوه من أي متبقيات قد تؤثر على صحة المستهلك.

وشددت وزارة الزراعة على أن الهدف الأساسي من المبيدات هو حماية المحاصيل وتحسين إنتاجيتها، وليس التدخل في تسريع النضج، مع التأكيد على استمرار أعمال الرقابة لضمان سلامة الإنتاج الزراعي.

وزارة الزراعة سلامة الغذاء نظام الطيبات

