حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من الموجة الحارة والشبورة (بيان بالدرجات)

كتب : أحمد العش

06:25 م 28/04/2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 29 أبريل 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيانها، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة ليلًا.

وأشارت "الأرصاد" فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، إلى أن:

* القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل نحو 29 درجة للعظمى و17 للصغرى
* السواحل الشمالية تسجل 24 للعظمى و14 للصغرى
* شمال الصعيد يسجل 31 للعظمى و15 للصغرى
* جنوب الصعيد يسجل 34 للعظمى و19 للصغرى

الأرصاد تحذر من الشبورة غدًا الأربعاء

حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ونبهت إلى وجود نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق متفرقة من الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدةً أن هذه التوقعات تصدر بناءً على أحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة لأي مستجدات أو تغييرات محتملة.

تفاصيل حالة الطقس الأربعاء (1)تفاصيل حالة الطقس الأربعاء (2)

اقرأ أيضًا:

أتربة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

تغير المناخ يحذر: الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل

أجواء حارة مغبرة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يؤثر خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" على أسعار النفط عالميًا؟
اقتصاد

كيف يؤثر خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" على أسعار النفط عالميًا؟
شعبة القصابين: انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات بعد موجة ارتفاع
اقتصاد

شعبة القصابين: انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات بعد موجة ارتفاع
التطبيق خلال ساعات.. تغيير مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم
أخبار مصر

التطبيق خلال ساعات.. تغيير مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم
وكيل تشريعية النواب يرد على السؤال الصعب: سارة خليفة هتطلع براءة في قضية
مصراوى TV

وكيل تشريعية النواب يرد على السؤال الصعب: سارة خليفة هتطلع براءة في قضية
لليوم السادس.. 3000 عامل في "آمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لإقالة الرئيس
اقتصاد

لليوم السادس.. 3000 عامل في "آمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لإقالة الرئيس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"