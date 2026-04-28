أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 29 أبريل 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر

أوضحت "الهيئة" في بيانها، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة ليلًا.

وأشارت "الأرصاد" فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، إلى أن:

* القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل نحو 29 درجة للعظمى و17 للصغرى

* السواحل الشمالية تسجل 24 للعظمى و14 للصغرى

* شمال الصعيد يسجل 31 للعظمى و15 للصغرى

* جنوب الصعيد يسجل 34 للعظمى و19 للصغرى

الأرصاد تحذر من الشبورة غدًا الأربعاء

حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ونبهت إلى وجود نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق متفرقة من الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدةً أن هذه التوقعات تصدر بناءً على أحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة لأي مستجدات أو تغييرات محتملة.

