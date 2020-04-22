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البرلمان يوافق على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي والولايات المتحدة

08:10 م الأربعاء 22 أبريل 2020
البرلمان يوافق على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي والولايات المتحدة

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الأفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الأفريقية.

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 / 9 / 2019.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإدارة المحلية، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

مجلس النواب علي عبدالعال الولايات المتحدة الأمريكية بنك التنمية الأفريقي

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