رئيس النواب يهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء نص البرقية على النحو التالىً:

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

فيطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية ‏وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهى ترفُل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب ‏العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.‏

داعين المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذى أودعكم أمانته مرفأ الأمن ‏والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورًا من محاور التنمية التي تسعون إليها.‏

وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق ‏على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ‏ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزاً في وطنه.‏

داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ‏ويرعاكم.‏

حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء.‏

وكل عام وانتم بخير