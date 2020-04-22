رئيس النواب يهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وجاء نص البرقية على النحو التالىً:
فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
فيطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهى ترفُل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
داعين المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذى أودعكم أمانته مرفأ الأمن والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورًا من محاور التنمية التي تسعون إليها.
وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزاً في وطنه.
داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم.
حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء.
وكل عام وانتم بخير
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