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الأعلى للإعلام: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تحريض بشأن إجراءات مكافحة كورونا

05:34 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
الأعلى للإعلام: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تحريض بشأن إجراءات مكافحة كورونا

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب - مصطفى علي :

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى يكفلها القانون ضد أي مخالفة تتضمن تحريضاً أو إثارة للفتن بين الرأى العام، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخدها الدولة لمكافحة وباء كورونا.

وأشار المجلس في بيان له الثلاثاء، إلى متابعة لجانه المختصة لكافة ما ينشر أو يبث على الصحف ووسائل الإعلام المتضمنة لآراء تثير الفتن بين أبناء الأمة وخاصةً فيما يتعلق بإعادة فتح دور العبادة.

وأكد المجلس أن الجهات المختصة ( الأزهر - الكنيسة - وزارة الأوقاف)، أعلنت رأيها في تلك الموضوعات والتي جاءت جميعها متفقة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونبه المجلس إلى ضرورة الالتزام التام من جانب الصحف ووسائل الإعلام بدعم الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن حمايةً لأرواح المواطنين.​

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