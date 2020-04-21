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"أنا مش عدوة الرجالة".. رضوى الشربيني تودع مشاهديها بالدموع

04:01 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
"أنا مش عدوة الرجالة".. رضوى الشربيني تودع مشاهديها بالدموع

رضوى الشربيني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توجهت الإعلامية رضوى الشربيني، بالشكر لكل من ساهم في نجاح برنامجها، ولم تتمالك دموعها وهي تودع مشاهديها وفريق عمل البرنامج.

وخلال آخر حلقة في الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس"، أشارت إلى أنها في بعض الأحيان كانت تنظر إلى ردود فعلها على أنها مبالغ فيها ونظرًا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.

وأضافت "ببقى كأن اتسرق مني حاجة.. أنا مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت.. مفيش مرة قصدت فرقعة".

ووجهت رسالة إلى الرجال قائلة "إنها ليست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديمًا أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها وليس ضربها وإهانتها واستغلالها".

رضوى الشربيني برنامج هي وبس

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