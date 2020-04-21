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ننشر البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية قبل مناقشته بالبرلمان

08:00 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
ننشر البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية قبل مناقشته بالبرلمان

محمد معيط 4

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية الخاص بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2020/2021.

ومن المرتقب مناقشته اليوم في جلسة مجلس النواب العامة، كما أنه من المنتظر إلقاء وزيري المالية والتخطيط البيان المالي.

وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة مجلس النواب

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