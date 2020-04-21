ننشر البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية قبل مناقشته بالبرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية الخاص بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2020/2021.

ومن المرتقب مناقشته اليوم في جلسة مجلس النواب العامة، كما أنه من المنتظر إلقاء وزيري المالية والتخطيط البيان المالي.