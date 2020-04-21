ننشر البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية قبل مناقشته بالبرلمان
08:00 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
كتبت- ميرا إبراهيم:
حصل "مصراوي" على البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية الخاص بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2020/2021.
ومن المرتقب مناقشته اليوم في جلسة مجلس النواب العامة، كما أنه من المنتظر إلقاء وزيري المالية والتخطيط البيان المالي.
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