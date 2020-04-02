أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رئيس جهاز 6 أكتوبر: تلقي طلبات ترخيص المباني عبر البريد الإلكتروني

12:16 م الخميس 02 أبريل 2020
رئيس جهاز 6 أكتوبر: تلقي طلبات ترخيص المباني عبر البريد الإلكتروني

المهندس شريف الشربينى

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أنه سيتم تلقي طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني 6octoberlicense@gmail.com، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصًا من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

وأضاف الشربيني، في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم مراجعة الطلبات من قبل الإدارة المختصة بالجهاز والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.​

المهندس شريف الشربيني جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فيروس كورونا ترخيص المباني إحنا أقوى من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. الحكومة تناقش مخزون السلع وإجراءات مواجهة كورونا عبر الـ"فيديو كونفرانس"