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أول رد رسمي من الأوقاف بشأن إقامة التراويح بالمساجد دون مصلين

10:23 م الأحد 19 أبريل 2020
أول رد رسمي من الأوقاف بشأن إقامة التراويح بالمساجد دون مصلين

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف في بيان له الأحد، أنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارا، وأن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالساجد قبل المساجد.

وأشار إلى أن دفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، و قد جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، ومن كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة.

كان الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قال في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، إن الوزارة تدرس فتح المساجد للأئمة فقط لأداء صلاة التراويح.

وزارة الأوقاف فتح المساجد صلاة التراويح فيروس كورونا

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