للأرض الفضاء المستغلة.. خطة البرلمان توافق على تعديلات الضريبة للعقارات المبنية

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المرسل من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والذي يهدف إلى دعم المصنعين والتخفيف عنهم ضريبيًا.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن صياغة القانون مرنة بحيث أنه لو لم يتم تنفيذها من قبل أصحاب الأعمال، سيتم سحب تلك المميزات من المنتجين.

ومن جهته قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن القانون تم إعدادة قبل جائحة كورونا، ولا يوجد مشكلات في مساعدة المصنعين والمنتجين في تلك الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.