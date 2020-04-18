"الصحفيين" تدشن صفحة على "فيسبوك" لتعويض غياب الأنشطة الثقافية
كتب- مصطفى علي:
أطلقت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،
لتعويض توقف الأنشطة الثقافية والفنية بالنقابة، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".
وتنظم اللجنة من خلال الصفحة، عددًا من الفعاليات والندوات والحفلات الفنية عبر البث المباشر والفيديو كونفرانس، كما ستتيح اللجنة من خلال الصفحة لمتابعيها روابط للفعاليات الفنية والثقافية التي تبثها مؤسسات الدولة.
بالإضافة لعدد من الروابط الخدمية للصحفيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والفني.
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