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وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة سكة حديد الجناين

06:31 م السبت 18 أبريل 2020
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة سكة حديد الجناين

وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة سكة حديد الجناين

كتب- أسامة علي:

فاجئ الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، العاملين بمحطة الجناين للسكك الحديدية على خط السويس والإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بأعمال تطوير المزلقان.

جاء ذلك على هامش جولته التفقدية اليوم بمحافظتي السويس والإسماعيلية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري.

ووجه الوزير، بسرعة تطوير المحطة، من خلال إعادة تأهيل الأرصفة وتركيب مظلات بها، خاصة مع قرب بداية فصل الصيف والمحافظة على مستوى نظافة متميز للمحطة، والتعقيم المستمر للارصفة والمعدات المستخدمة، وضرورة التزام كافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام الكحول بشكل مستمر لتطهير الأيدي.

وطالب وزير النقل، العاملين باليقظة التامة نظرًا لحيوية وأهمية الأعمال التي يقومون بها في الحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح الوزير، أن هناك خطة طموحة يتم تنفيذها لتطوير المزلقانات في كافة أنحاء الجمهورية، لزيادة معدلات السلامة والآمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقان وأعمال التحكم لـ 438 مزلقان.​
وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة سكة حديد الجناين

كامل الوزير محطة سكة حديد الجناين وزارة النقل السويس الإسماعيلية

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