أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

نائبة المنطقة الجنوبية بالقاهرة: الأقباط شركاء وطن

04:51 م السبت 18 أبريل 2020
نائبة المنطقة الجنوبية بالقاهرة: الأقباط شركاء وطن

المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

هنأت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع داعية الله عز وجل أن يعيده علينا أعوامًا عديدة وقد تشابكت أيادينا وحدة وقوة في سبيل الارتفاء بمسيرتنا الوطنية نحوالمزيد من التقدم والتنمية.

وأكدت جيهان، في بيان، اليوم السبت، أن الأخوة الأقباط شركاء الوطن الغالي مصر، متمنية أن يحفظ االله مصر بكل الخير والأمن والسلام.

وشددت على أن الشعب المصري نسيج واحد، ووحدة الشعب وتلاحمه هي الأساس لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية داعيًة المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

جيهان عبدالمنعم عيد القيامة أعياد الربيع الأقباط

الخبر التالى:

"الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى".. ننشر قانون زيادة معاش الأجر المتغير للعلاوات الخاصة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2844

    عدد المصابين

  • 646

    عدد المتعافين

  • 205

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2265727

    عدد المصابين

  • 577765

    عدد المتعافين

  • 155145

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان