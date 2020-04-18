نائبة المنطقة الجنوبية بالقاهرة: الأقباط شركاء وطن

كتب- محمد نصار:

هنأت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع داعية الله عز وجل أن يعيده علينا أعوامًا عديدة وقد تشابكت أيادينا وحدة وقوة في سبيل الارتفاء بمسيرتنا الوطنية نحوالمزيد من التقدم والتنمية.

وأكدت جيهان، في بيان، اليوم السبت، أن الأخوة الأقباط شركاء الوطن الغالي مصر، متمنية أن يحفظ االله مصر بكل الخير والأمن والسلام.

وشددت على أن الشعب المصري نسيج واحد، ووحدة الشعب وتلاحمه هي الأساس لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية داعيًة المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.