وزير الإسكان يتفقد مدينة بدر للاطمئنان على سير العمل وتطبيق الإجراءات الوقائية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة بدر، للاطمئنان على سير العمل، وكذا تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العمال، ورافقه خلال الجولة اللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير.

وحرص الوزير على دخول عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، حيث أشاد بوجود نسبة كبيرة من العمال بالمصانع، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العمال، حيث يرتدون جميعا الكمامات، ويوجد مسافات آمنة بينهم، كما يوجد جهاز لقياس الحرارة بصورة دورية للعمال.

وتوجه الجزار بالشكر لجميع العاملين بالمصانع، ومواقع العمل المختلفة التى زارها، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن المطلوب فى هذه المرحلة الدقيقة، بين ضرورة حماية العاملين فى مواقع العمل، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفى الوقت نفسه، ضرورة انتظام العمل فى المواقع المختلفة، خاصة أن هذه المشروعات توفر أيضا فرصا للعمل، ومصدر رزق للكثيرين، بجانب كونها توفر المنتجات المختلفة التى نحتاجها.

وحرص وزير الإسكان على تفقد مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وأعمال المرافق التى تتم فى عدد من الأحياء، مؤكدا أن المدينة تشهد طفرة غير مسبوقة فى عدد الوحدات السكنية التى تنفذ بها، وكذا الخدمات المختلفة، ووجودها بجوار العاصمة الإدارية الجديدة زاد من طلبات السكن والاقامة والاستثمار بها.