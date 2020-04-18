رئيس جهاز دمياط الجديدة: اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا

كتب-محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستهل رجب، الجولة بالمرور على أعمال تنفيذ الفيلات الكلاسيك والمودرن، بحسب بيان، ومشروعات الإسكان ( JANNA للإسكان الفاخر - سكن مصر- الإسكان المتميز )، كما تفقد مشروعات المباني الخدمية (مبني الجهاز والأسواق التجارية والمدارس)، وكذا تفقد أعمال تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة بطول ٤.٢كم، وأعمال تنفيذ المرافق بالمرحلة الأولى بالمدينة.

واختتم رئيس الجهاز الجولة بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة المحولات المقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالي ١٤.٥ فدان بقدرة ٥٠٠ ميجا فولت أمبير، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولي منها بقدرة ٣٠٠ ميجا فولت أمبير.

وشدد، علي جميع شركات التنفيذ العاملة بالمدينة، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنهاء المشروعات المختلفة في المواعيد والتوقيتات المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين بمواقع التنفيذ، والتى تشمل توفير كمامات، وكذا تطهير وتعقيم وسائل نقل العمالة، وتوفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، وتوفير أدوات النظافة الشخصية، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العمال، وعدم السماح بأي تجمعات في مواقع التنفيذ.

وخلال جولة رئيس الجهاز تلاحظ حرص جميع شركات التنفيذ علي استمرار عجلة العمل والإنتاج بالمواقع لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، مع التزامها بالإجراءات الاحترازية.