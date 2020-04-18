بمقدم 50 ألف جنيه.. كيف تحجز شقة بمشروع JANNA في 6 مدن؟ (قائمة أسعار)



كتب- محمد عبدالناصر:

تبدا وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز مرحلة جديدة من شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات، يوم 26 إبريل الجاري.

وأكدت وزارة الإسكان أن المرحلة الجديدة من مشروع جنة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

وينشر مصراوي، طريقة حجز الوحدات إلكترونيا بالتفاصيل، وأماكن الوحدات المطروحة للحجز وكذلك الأسعار.

تتواجد الوحدات في 6 مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، وتم تخصيص الوحدات المطروحة للحجز للدورين الأرضي والأخير فقط.

وتمثلت إجراءات الحجز في سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، من خلال موقع (www.hdb–reservation.com).

وبعد تسجيل البيانات والحصول على استمارة الحجز، يتم تحديد موعد بدء الحجز الإلكتروني بالأسبقية، وفي آخر حجز لوزارة الإسكان المتمثل في شقق مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، تم الانتهاء منه في 10 دقائق فقط، لذلك يجب التواجد على موقع الحجز قبل بدء الموحد المخصص لذلك بوقت كافي وتسجيل الدخول من الحساب الرسمي للحاجز، حتى يتمكن من الحصول على شقة ضن المشروع.

وسجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيه، حيث وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألف، والشقة الـ130 متر أصبحت بمليون و255 ألف، وفي مدينة الشيخ زايد، وصل سعر لـ 11.925 جنيه، والشقة الـ100 متر سجلت مليون و216 ألف، والشقة الـ130 متر سجلت مليون و581 ألف.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285، والشقة الـ100 متر، بمليون و90 ألف، والشقة الـ130 متر بمليون و417 ألف، ومدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ 9080 الشقة الـ100 متر 944 الف، والشقة الـ130 متر بمليون و200 الف.

أما في مدينة المنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 8.860 جنيه، والشقة الـ100 متر بـ900 الف، والشقة الـ130 متر بمليون 170 الف.