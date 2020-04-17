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ألقى الخطبة من منزله.. إلغاء تصريح الخطابة لإمام في المنوفية

10:31 م الجمعة 17 أبريل 2020
ألقى الخطبة من منزله.. إلغاء تصريح الخطابة لإمام في المنوفية

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، خدمة الشيخ "محمد ربيع شحاتة" بإدارة أوقاف بركة السبع، بعد إقامة خطبة الجمعة من منزله.

وأكدت الوزارة في بيان لها الجمعة، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات إغلاق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية، حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف المنوفية فيروس كورونا

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