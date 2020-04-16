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الحكومة: 1.4 مليار جنيه لشراء الكتب الدراسية التي لا تطبعها "التعليم"

06:14 م الخميس 16 أبريل 2020
الحكومة: 1.4 مليار جنيه لشراء الكتب الدراسية التي لا تطبعها "التعليم"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على طلب وزارة التربية والتعليم، بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي (لا تمتلك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها)، والتي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مبلغ 1.4 مليار جنيه مصري خلال العام الدراسي 2020/2021.

ويأتي ذلك في إطار اعتزام وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج الصف الثالث الابتدائي من خلال الشراكة مع مؤسسات ودور نشر محلية وعالمية تقوم بتأليف وإعداد المناهج طبقاً لأحدث النظم والدراسات العالمية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة وزارة التربية والتعليم الكتب الدراسية

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