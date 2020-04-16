"ستصلكم رسالة نصية".. مُهلة 5 أيام للمتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه

كتب - يوسف عفيفي:

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، عبر المنافذ المخصصة على مستوى الجمهورية، استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم: "يبلغ عدد هذه المنافذ نحو 5700 منفذًا، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات".

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وشدد سعفان، خلال تفقده مكاتب البريد -اليوم الخميس- على أن صرف هذه المنحة تأتي لمساندة العمالة غير المنتظمة في مواجهة الظروف الراهنة.

وأوضح الوزير، أن صرف المنحة في الأيام الأربعة على مستوى 27 محافظة، كانت مقسمه طبقًا للفئات العمرية، حيث تم الاثنين الماضي الصرف للعمالة التي يبدأ عمرها من 51 سنة، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 25 إلى 50 سنة، واليوم الخميس حتي سن 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلى 65%.

ووجه الوزير، خلال جولته التفقدية لمكاتب البريد بالحي السادس، والسابع، ومساكن مدينة نصر، المسئولين بمكاتب البريد، والعمالة غير المنتظمة التي تصرف المنحة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم بترك مسافات تباعدية لا تقل عن متر ونصف المتر بين بعضهم البعض، فضلا عن تخصيص أكثر من شباك على الأقل في كل مكتب لصرف المنحة للعمالة في ظل التزامن مع صرف معاشات تكافل وكرامة التب حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لمنع الازدحام داخل المكاتب وسرعة وسهولة الصرف وحفاظا على صحة الجميع، واطمئن سعفان على أعداد من تسلموا المنحة من هذه المكاتب.

ووجه أحد المستفيدين من المنحة من العمالة غير المنتظمة الشكر للدولة المصرية على رعايتها لهم، وما تقدمه من مساعدات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا.

وشدد الوزير، على أن تلك المساندة هي حق المواطنين على الدولة في أوقات الشدائد، وتعمل كل أجهزة الدولة من وزارات وجهات معنية ومجتمع مدني وأصحاب أعمال على التخفيف من حدة هذه المشكلة.

واستفسر أحد العمال عن استحقاقه للمنحة من عدمه، بعد أن قام بتسجيل بياناته خلال المواعيد المحددة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة، حيث لم تصله رسالة نصية حتي الآن على هاتفه المحمول، وعلى الفور وجه الوزير باستبيان مدى استحقاقه من الجهات من خلال بياناته التي قام بتسجيلها.​