"أون لاين".. الآثار تستعد للإعلان عن كشف أثري جديد السبت المقبل

كتب- محمد عاطف:

توجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى منطقة آثار سقارة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد الوزير، اليوم الأربعاء، أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات والقفازات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة كافة العاملين بالمنطقة، اتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

وتقوم الوزارة الآن بأعمال الحفائر تمهيدا للإعلان عن كشف أثري جديد "أون لاين" على الصفحات الرسمية للوزارة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك يوم السبت الموافق 18 أبريل، ضمن الاحتفال بيوم التراث العالمي.

جدير بالذكر أن أعمال التعقيم في منطقة سقارة الأثرية مستمرة منذ إغلاقها وتضمن تعقيم مركز الزوار وأجهزة X-Ray، وشباك التذاكر الخاص بالمنطقة الأثرية، ودورات المياة، ومدخل المنطقة، والطريق المؤدية لها، بالإضافة إلي تعقيم الممشي الخشبي أمام الهرم والمسطحات التي من الممكن أن يتكىء عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وتمت أعمال التعقيم بواسطة فريق متخصص ووفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير والمواد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.​