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فرج عامر: أداء "البيئة" ليس على قدر أزمة فيروس كورونا

06:08 م الأربعاء 15 أبريل 2020
فرج عامر: أداء "البيئة" ليس على قدر أزمة فيروس كورونا

محمد فرج عامر

كتبت- ميرا إبراهيم:

انتقد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أداء وزيرة البيئة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى عدم تطوير آلياتها كباقي الوزارات للتعامل مع أزمة فيروس كورونا رغم دورها الحيوي والفعال للغاية خلال الأزمة.

وقال عامر، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي نجد فيه جميع الوزارات تقوم بما يجب عليها في أزمة الفيروس، نلاحظ جميعا تقاعس وزارة البيئة عن اتخاذ ما يلزم حيال الأزمة: بل أن دورها الرئيسي نفسه لا تقوم به على المستوى المطلوب.

وأوضح: تلال القمامة تراكمت مرة أخرى وهناك عدم اهتمام بآليات التخلص الأمن من القمامة والنفايات وهناك مخلفات صلبة بدأت في الانتشار بغالبية المحافظات وخاصة الجيزة، بما يتطلب معه تطوير أداء الوزارة خلال الفترة المقبلة.

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