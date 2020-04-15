وزير القوى العاملة يكشف مصير المتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان، الوزير، تابع إجراءات عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفروع البنك الزراعي المصري في استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالي مليون و500 ألف عامل، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

كما تابع الوزير، وفق بيان، اليوم الأربعاء، مع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، إجراءات صرف المنحة من خلال 5700 منفذ للبريد وفروع البنك الزراعي، للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف للذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده، فضلًا عن إزالة أي معوقات في المكاتب التي بها أعداد كبيرة للصرف.

واطمأن وزير القوى العاملة، من خلال المديريات على أعداد الذين صرفوا المنحة من المسجلين الموزعين على كل مكتب.​