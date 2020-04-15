"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن تسبب شبكات الـ"5G" في انتشار كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قال مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن ما تردد عن مساهمة شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة "5G" في انتشار فيروس كورونا المستجد، غير صحيح.

وأضاف مكتب المنظمة، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة، كما ينتشر مرض "كوفيد-19" في العديد من البلدان التي لا توجد بها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ينتشر عبر قطيرات الرذاذ التنفسي المتناثر من المصاب عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم، ويتعرض الناس للإصابة عند ملامسة الأسطح الملوثة بهذه القطيرات الحاملة للعدوى، ثم ملامسة أعينهم أو أفواههم أو أنوفهم.

كان مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، قال خلال تصريح تلفزيوني إن "إطلاق مئات آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس، قد هيأ الأجواء لتفشي الفيروس لأنه غيّر من كهرومغناطيسية الأرض".