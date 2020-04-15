جامعة الأزهر: امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها 30 مايو
كتب - محمود مصطفى:
أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حتى الآن في مواعيدها نهاية شهر مايو المقبل، مالم يستجد جديد في الشأن العام و الأوضاع الراهنة.
وأكد مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه الذي عقده صباح اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" أن أي قرارات تستجد بهذا الشأن سيتم إعلانها عبر مواقع الجامعة الرئيسية.
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