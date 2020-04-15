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جامعة الأزهر: امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها 30 مايو

02:19 م الأربعاء 15 أبريل 2020
جامعة الأزهر: امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها 30 مايو

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حتى الآن في مواعيدها نهاية شهر مايو المقبل، مالم يستجد جديد في الشأن العام و الأوضاع الراهنة.

وأكد مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه الذي عقده صباح اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" أن أي قرارات تستجد بهذا الشأن سيتم إعلانها عبر مواقع الجامعة الرئيسية.

جامعة الأزهر امتحانات الفصل الدراسي الثاني محمد المحرصاوي فيديو كونفرانس

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