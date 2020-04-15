مجلس جامعة الأزهر يوجه الشكر للإمام الأكبر وأطباء مصر
كتب - محمود مصطفى:
قدم مجلس جامعة الأزهر الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لمتابعته المستمره للجامعة خلال فترة أحداث كورونا وإصدار تعليماته بتخصيص المستشفى التخصصي للعزل الطبي.
وقدم المجلس في اجتماعه الذي بدأه صباح اليوم، عبر تقنية"فيديو كونفرانس"، شكره لجيش مصر الأبيض المتمثل في الأطباء وطواقم التمريض والعاملين بالمستشفيات ولأساتذة الطب بجامعة الأزهر الذين شاركوا في توقيع الكشف الطبي على المرضى بمستشفيات وزارة الصحة.
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