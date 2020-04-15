عمال العاصمة الإدارية: نطبق الإجراءات الإحترازية ضد كورونا

كتب - احمد على:

التقي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عماد سعد حمودة، بعدد من العاملين بالمشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".

وقال رئيس لجنة الإسكان للعمال إن تعليمات الدولة واضحة بعدم الاستغناء عن العمال وتقديم الدعم لهم، مشيراً إلى مرور الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع العمل لتأكد من سلامة العمال، مؤكداً أنه لن يضار عامل واحد.

من جانبهم أكد العمال، علي أن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، يتم تطبيقها بكل صرامة، ولا يسمح لعامل بدخول موقع العمل إلا بعد إجراء كشف الحرارة، ولبس الكمامة والتعقيم، ويتم قياس الحرارة أكثر من مرة يوميا.

وطالب احد العاملين بالعاصمة الإدارية، من وفد لجنة الإسكان، توصيل رسالة للرئيس عبد الفتاح، قائلاً: "اكتر حاجة فرحانين بيها، أن رئيس الجمهورية بيحب الغلابة، علشان كدة احنا شغالين ومطمنين أن محدش هيقدر ياكل حقنا أو ييجي علينا، لأن عندنا ضهر اسمه السيسي".

يذكر أن لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، والدكتور اسماعيل نصر الدين، والنائب يسرى المغازي، والنائب محمد اسماعيل، تفقدت الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على العمال والموظفين، ضد فيروس كورونا.