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الكنيسة الإنجيلية تنعي شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

12:46 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
الكنيسة الإنجيلية تنعي شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

الدكتور القس أندريه زكي

كتب - مصطفى علي:

نعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، والتي نجحت فيها قوات الأمن في تصفية كل عناصر الخلية الإرهابية.

وقالت في بيان لها: "نقدم خالص العزاء لأسرة الشهيد وللوطن أجمع، ونصلي أن يمنحهم الله العزاء والصبر. ونصلي لأجل الشفاء العاجل لكل رجال الشرطة الذين أصيبوا جراء هذه المواجهة".

وتابعت: "إننا نقدر بإجلال واعتزاز هذا الدور الوطني الجسور لرجال الأمن الذي يقومون به في سبيل حماية الوطن والمواطنين، والتضحيات الجليلة للحفاظ على أمن الوطن".

واختتمت: "نصلي من أجل سلامة بلادنا من كل شر، وأن يُجتَث وباء الإرهاب الغاشم، ونثق أن الوطن سينتصر فوق كل شر".

القس أندريه زكي محمد الحوفي الكنيسة الإنجيلية الإرهاب وزارة الداخلية خلية الأميرية الإرهابية

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