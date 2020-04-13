​محافظ الجيزة يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الجيزة- (أ ش أ):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، مقار صرف منحة العمالة غير المنتظمة للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه انتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس "كورونا"، وحرص على تفقد مدرسة مدينة العمال الابتدائية ومكتب بريد جيزة أول بشارع مراد بحي جنوب الجيزة ومدرسة الفريق عزيز المصري بحي الطالبية، للاطمئنان على انتظام نظام صرف المنحة وعدم وجود أي تجمعات.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بعدم التواجد أمام مقار البنوك ومكاتب البريد قبل التأكد من وصول رسالة على المحمول من وزارة القوى العاملة تفيد باستحقاقهم للصرف، منعًا للازدحام والتكدسات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان انتظام خدمة الإنترنت دون أي انقطاعات.

ووجه راشد السكرتير المساعد للمحافظة بضرورة إجراء حصر يومي للعمالة التي استحقت صرف المنحة والتأكيد على القائمين بعدم الانصراف إلا بعد الانتهاء من صرف المنح للمواطنين المستحقين المتواجدين.

واطمأن راشد، خلال الجولة، على التزام الأحياء والمراكز بتوفير سبل الراحة للمواطنين ووضع علامات لوقوف المواطنين في تباعد ووضع كراسي للجلوس، في ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا" المستجد.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم بوضع علامات لكل مواطن تضمن بعد المسافات بين المواطنين خلال عمليات الصرف ، كما تم تقسيم المستفيدين حسب الفئات العمرية لمنع التكدس والزحام وتيسيرًا على المواطنين في صرف المنحة، لافتًا إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على أبناءها في كل القطاعات وتبذل كل الجهود لتوفير الدعم اللازم لهم ولكافة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وثمن المواطنون المجهودات التي نفذتها محافظة الجيزة للتسهيل في عمليات الصرف والحد من أي تجمعات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وفي إطار قرارات مجلس الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة وتسهيل الحصول على المنحة المقدمة من الدولة.