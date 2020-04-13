إجراءات احترازية لمواجهة كورونا بمؤتمر الصحة العالمية بهيئة الاستعلامات
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كتب - محمود مصطفى:
تصوير- كريم احمد:
عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، مؤتمرا صحفياً، ظهر الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا، بحضور ممثل المنظمة، دكتور جون جبور.
وأظهرت الصور التي التقطتها عدسة مصراوي، اتخاذ الهيئة العامة للاستعلامات، منظمة المؤتمر، الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وظهر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مرتديا الكمامة، وكذلك مندوبي وسائل الإعلام، وتم وضع المطهرات داخل مقر انعقاد المؤتمر.
كان ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.
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