أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا بمؤتمر الصحة العالمية بهيئة الاستعلامات

03:54 م الإثنين 13 أبريل 2020
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- كريم احمد:

عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر، مؤتمرا صحفياً، ظهر الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا، بحضور ممثل المنظمة، دكتور جون جبور.

وأظهرت الصور التي التقطتها عدسة مصراوي، اتخاذ الهيئة العامة للاستعلامات، منظمة المؤتمر، الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وظهر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مرتديا الكمامة، وكذلك مندوبي وسائل الإعلام، وتم وضع المطهرات داخل مقر انعقاد المؤتمر.

كان ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

منظمة الصحة العالمية الهيئة العامة للاستعلامات فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان إنشاء شركة لنقل البضائع بالسكك الحديدية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. الصحة العالمية تعلن كواليس اكتشاف أول حالة كورونا في مصر