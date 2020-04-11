أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

​بالأرقام- رئيس الحجر الزراعي يكشف أهم الصادرات الزراعية المصرية

11:05 م السبت 11 أبريل 2020
​بالأرقام- رئيس الحجر الزراعي يكشف أهم الصادرات الزراعية المصرية

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجمالي قيمة الصادرات المصرية الزراعية التي قدرت بمليون و900 ألف طن، مضيفًا أن وزارة الزراعة استطاعت تحدي فيروس "كورونا" والاحتفاظ بمعدلات التصدير ذاتها قبل الأزمة.

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الدولة المصرية استثنت الحجر الزراعي من قرارت الحظر، ما أتاح فرصة كبيرة للعمل على مدار الساعة بدون توقف، مشيرًا إلى الالتزام بمعايير الوقاية والأمان.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن مصر لجأت إلى أسواق بديلة، للتصدير للخروج من الأزمة الاقتصادية التي صاحبت أزمة وباء كورونا، لتفادي تعرض الصادرات الزراعية لخسائر مالية، بحسب ما قال.

وتابع: "حتى الآن تم تصدير أكثر من 355 ألف طن من محصول البطاطس، وأكثر من 970 ألف طن، و71 ألف طن بصل، و14 ألف طن فرولة".

ولفت إلى أن الصادرات الزراعية أحد أذرع الاقتصاد المصري في توفير العملة الصعبة، مؤكدًا التنسيق التام بين أجهزة الدولة لتخطي هذه الأزمة بأقل ضرر ممكن.

أحمد العطار وزارة الزراعة الصادرات الزراعية

الخبر التالى:

​الأوقاف: استحداث وحدة للنظافة والتعقيم بالجهات التابعة للوزارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة