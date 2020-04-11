​بالأرقام- رئيس الحجر الزراعي يكشف أهم الصادرات الزراعية المصرية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجمالي قيمة الصادرات المصرية الزراعية التي قدرت بمليون و900 ألف طن، مضيفًا أن وزارة الزراعة استطاعت تحدي فيروس "كورونا" والاحتفاظ بمعدلات التصدير ذاتها قبل الأزمة.

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الدولة المصرية استثنت الحجر الزراعي من قرارت الحظر، ما أتاح فرصة كبيرة للعمل على مدار الساعة بدون توقف، مشيرًا إلى الالتزام بمعايير الوقاية والأمان.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن مصر لجأت إلى أسواق بديلة، للتصدير للخروج من الأزمة الاقتصادية التي صاحبت أزمة وباء كورونا، لتفادي تعرض الصادرات الزراعية لخسائر مالية، بحسب ما قال.

وتابع: "حتى الآن تم تصدير أكثر من 355 ألف طن من محصول البطاطس، وأكثر من 970 ألف طن، و71 ألف طن بصل، و14 ألف طن فرولة".

ولفت إلى أن الصادرات الزراعية أحد أذرع الاقتصاد المصري في توفير العملة الصعبة، مؤكدًا التنسيق التام بين أجهزة الدولة لتخطي هذه الأزمة بأقل ضرر ممكن.

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