"بإذن الله الأزمة تمر".. مدبولي: نتابع تنفيذ المصانع للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

كتب- محمد غايات:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم السبت قبل مغادرة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، بأهمية زيارته المصانع التي تعمل في محافظتَي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ المصانع لكل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين فيها، وكذا استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وأضاف رئيس الوزراء أن زيارته للمصانع تُعد رسالة لكل المواطنين بأن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصي قدراتها، وضرورة قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري؛ بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

وتابع رئيس الوزراء بأنه أكد مع أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم، ضرورة حماية العمالة؛ خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء الفئات العمرية الكبيرة أو ذات ظروف صحية معينة، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر، منوهًا بضرورة عدم تأثر حجم الأعمال واستمرارها، قائلاً: "استمرار المسارين معًا بنفس القوة، الإنتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الاحترازية والصحية نلتزم بها، وبإذن الله تمر مصر على خير من هذه الأزمة".

واختتم مدبولي تصريحاته بأنه حتى هذه اللحظة السيناريو الحالي يمشي وفقًا للخطط التي تم إعدادها والمعدلات المتوقعة.