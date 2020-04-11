الجالية اليونانية تتبرع لـ"تحيا مصر" بمئتَي ألف جنيه لمواجهة "كورونا"

كتب- أسامة علي:

تبرَّعت الجالية اليونانية في مصر، اليوم السبت، لحساب صندوق "تحيا مصر"، بمبلغ مئتَي ألف جنيه، باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية، وسائر إفريقيا؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر إلى الجالية اليونانية، وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشادت وزيرة الهجرة بالروابط التاريخية والإرث الثقافي المشترك بين الشعبَين المصري واليوناني، مؤكدةً أن مصر هي الوطن الثاني للجالية اليونانية، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة من تعزيز دور الجاليات.

وأشارت مكرم إلى أن مبادرة "إحياء الجذور" التي أطلقتها الوزارة في أبريل 2018 كانت الأولى من نوعها على مستوى العالم؛ للاحتفاء بالجاليتَين اليونانية والقبرصية اللتين كانتا تعيش على أرض مصر في الماضي.

ومن جانبها، ثمَّنت البطريركية اليونانية بالإسكندرية جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الحكومة المصرية والشعب المصري في مواجهة تفشِّي هذا الوباء العالمي.

وأضافت البطريركية أن التبرع بمبلغ مئتَي ألف جنيه لصندوق تحيا مصر المخصص لمواجهة الكوارث والأزمات، المتمثلة الآن في انتشار فيروس كورونا، جاء لمساندة جهود الدولة المصرية في محاربة هذا الوباء، بما يتضمن ذلك رعاية المرضى، وشراء معدات طبية ومستلزمات تمريض وأدوات تطهير وتعقيم.

وتابعت البطريركية بأن هذا التبرع إنما هو تظاهرة في حب مصر والشعب المصري، وإيمانًا بقدرة المصريين على تجاوز كل الصعاب والتحديات، مشيدين بالدور الإنساني العظيم الذي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه عدة دول، وتحديدًا إيطاليا، بإرسال مساعدات ومستلزمات طبية مختلفة.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها إلى كل المصريين بالخارج؛ للمشاركة في دعم الأسر المصرية غير القادرة، وكذلك العمالة غير المنتظمة، التي تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، من خلال حساب صندوق "تحيا مصر" المخصص لمواجهة الأزمات والكوارث رقم "037037" للحساب في كل البنوك المصرية وعلى الموقع الرسمي للصندوق: اضغط هنا