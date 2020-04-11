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قبل صرف الـ500 جنيه.. القوى العاملة توجه رسالة جديدة للعمالة غير المنتظمة

12:12 م السبت 11 أبريل 2020
قبل صرف الـ500 جنيه.. القوى العاملة توجه رسالة جديدة للعمالة غير المنتظمة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كنب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة ستوجه رسالة جديدة إلى الفئات المستحقة للمنحة الاستثنائية المقدرة بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا لمدة 3 أشهر.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الرسالة تنص في مضمونها، بأنه على المستحق للمنحة، عدم التوجه للصرف إلا بعد التأكد من وصول رسالة نصية على الهاتف المحمول تؤكد اختياره واستحقاقه للمنحة، على أن يتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة المذكورة، من أجل صرف المنحة، لمن سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة غدًا الأحد، في إرسال سالة نصية إلى المستحق عبر التليفون المحمول للصرف خلال الفترة من الاثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل، لكل من سجل بياناته، حتى نهاية الخميس الماضي، وتم التأكد من استحقاقه.

ويأتي الصرف من خلال مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعًا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.

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