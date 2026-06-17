عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، وذلك بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة.

وزيرة التنمية المحلية: متابعة مستمرة للمشروعات والبرامج بالمحافظات

شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تمثل أولوية للمواطنين، وفي مقدمتها جهود تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالتنمية المحلية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المطروحة أمام لجان مجلس النواب، ومتابعة المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل بالمحافظات.

منال عوض: الإسراع في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة

كما تناول اللقاء الإجراءات المتخذة لتسريع تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لوزارة التنمية المحلية والبيئة على أرض الواقع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق المستهدفات التنموية والخدمية المقررة.

الوزيرة: استغلال المزايا التنافسية للمحافظات لتعزيز الاستثمار

أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، وتحويلها إلى فرص استثمارية وتشغيلية تدعم الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع خطط الدولة التنموية.

منال عوض: تكثيف المتابعة الميدانية لتحسين الخدمات

شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية تعزيز المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع المحافظات والجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية.

متابعة تطبيق موازنة البرامج والأداء بالمحافظات

كما استعرض الاجتماع موقف تطبيق موازنة البرامج والأداء بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها والمحافظات، في ضوء توجه الدولة نحو تطبيق هذا النظام اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، مع بدء التطبيق التجريبي خلال إعداد موازنة العام المالي 2026/2027.

الوزيرة تتابع تدريب الكوادر على منظومة الموازنة الجديدة

اطلعت الدكتورة منال عوض على موقف تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة ببناء قدرات فرق العمل بالوزارة والمحافظات والهيئات التابعة، بهدف تأهيلها للانتقال من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

منال عوض: تعظيم الاستفادة من شراكات التنمية الدولية

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين في عدد من المحافظات، خاصة في مجالات تطوير منظومة المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية والتدريب والدعم الفني وتحسين الخدمات المحلية.

وأكدت الوزيرة أهمية الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية.

وزيرة التنمية المحلية: تقارير دورية لمتابعة الأداء وتذليل العقبات

في ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء والإنجاز، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المستهدفة في جميع المحافظات.