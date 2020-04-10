إصابات ووفيات كورونا حول العالم (خريطة تفاعلية)

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

يرصد مصراوي عبر خريطة تفاعلية إجمالي الإصابات والوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد محليا وعالميًا.

وتكشف خريطة مصراوي؛ تخطي دول العالم المليون والنصف إصابة مؤكدة، إذ وصل عدد المُصابين حتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة مليون و595 ألفًا، و454 إصابة.

وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا على قائمة الدول الأكثر إصابة، فيما جاءت إيطاليا بؤرة التفشي الأوروبية في المرتبة الثالثة، ثم حلت ألمانيا وفرنسا خلفها مباشرة بالمركزين الرابع والخامس.

كما اقترب إجمالي حالات الوفاة عالميًا بفيروس كورونا المستجد من 100 ألف، إذ سجلت دول العالم 95 ألفًا و454 حالة وفاة حتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة أمس.

و تجاوزت أمريكا نظيرتها الصين في معدل الإصابات المُعلنة بـ 5 أضعافها، إذ سجلت الولايات المتحدة 461 ألف و437 إصابة، بينما استقرت الصين عند 82 ألف و883 إصابة منذ مُدة.

ويمكنك عبر خريطة مصراوي التالية، الاطلاع على بيانات الإصابات والوفاة بكورونا للدول (التي أبلغت رسميا بوجود إصابات لديها)، والتنقل على الخريطة لاستكشاف التغييرات التي تحدث يوميا منذ يناير الماضي.