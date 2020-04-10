"إصابات كورونا لا تزال آمنة".. ماذا قال وزير الإعلام في حواره مع "BBC"؟

كتب مصطفى علي:

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر ما زالت آمنة قياسا بالمعدلات العالمية، موضحا أن الأرقام الرسمية المعلنة حول فيروس كورونا صحيحة ومؤكدة، ولم تتمكن دولة في العالم من عمل مسح كامل لمواطنيها حتى الآن.

وأضاف هيكل خلال حواره التليفزيوني مساء أمس في برنامج "بتوقيت مصر"، على قناة BBC عربي، أن مجموعة الأزمة الوزارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات فيروس كورونا، وتعمل وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وعن أحداث معهد الأورام، أوضح هيكل أن تدخل الرئيس السيسي بالتوجيه يأتي في المشكلات المهمة التي تحتاج قطع الطريق على الشائعات والمشككين، كما حدث عند عودة العالقين المصريين من الخارج.

وأشار إلى أن دعم ومساعدة الدول الصديقة مثل الصين وإيطاليا "رسالة سياسية وإنسانية".

ونفى وجود تناقض في عودة العاملين بقطاع التشييد والمصانع نظرا للإجراءات المشددة على كل الجهات المعنية من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للسلامة والوقاية.

وقال هيكل إن عودة وزارة الدولة للإعلام جاءت لتحقيق سياسة إعلامية واحده الدولة المصرية، مؤكدا أن وزير الإعلام منصب سياسي إعلامي يضع الأسس الخاصة بالتعامل الحكومي مع الإعلام.

ونفي وجود أي تعارض في الاختصاصات بين الكيانات الإعلامية والتنسيق هو محور العمل، مشيدا بدور الإعلام المصري وتحمله المسؤولية خلال أزمة كورونا وهو دور ملحوظ من الجمهور، مشيرا إلى أنه يهتم شخصيا بالسوشيال ميديا لما تمثله من لغة خطاب يتناولها 65٪من الشعب المصري مما كان له الأثر الإيجابي خلال أزمة السيول.