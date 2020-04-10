برلماني يؤيد فصل المتورطين في تحريض الطلاب على عدم خوض الاختبارات

كتب - أحمد علي:

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده التام للبيان الذي أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أكد فيه أن الدولة المصرية استثمرت في البنية المعلوماتية والتقنية والعلمية في المرحلة الثانوية.

وأضاف في بيان له، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من أداء اختبارات إلكترونية خلال انتشار وباء كورونا واستطاعت تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها في منازلهم حماية لهم ولمستقبلهم .

وأشاد " أباظة "، بما أشار إليه الدكتور طارق شوقى من أن هناك محاولات مؤسفة ممن يستغلون الأزمات والكوارث في تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الوطن، بقيامهم بالتحريض المباشر للطلاب بعدم خوض الاختبارات، وتأكيده أن هؤلاء هم من يريدون استنزاف أموال أولياء الأمور وفي نفس الوقت يدمرون تعليم أبنائهم.

وأكد دعمه الكامل لسياسات الدكتور طارق شوقي لإفشال وإفساد محاولات بعض المغرضين في هدم المنظومة الجديدة للتعليم بعد، والنجاحات الكبيرة التي حققتها وجعلت مصر بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لسياسات تطوير وتحديث التعليم، تتفوق على دول كبرى وعظمى متقدمة في عدم توقف مسيرة التعليم، رغم مواجهة الدولة المصرية ضد فيروس كورونا.

وأعلن أباظة اتفاقه مع الدكتور طارق شوقي في إعلان ثقته التامة في معلمى مصر الأجلاء، وثقته من فطنة أولياء الأمور، وذكاء الطلاب في التعامل مع مثل هذه الدعوات الخسيسة، من معدومي الضمير والنخوة والوطنية، معلنا تأييده التام لإجراءات الدكتور طارق شوقي بفصل أي موظف في وزارة التربية والتعليم، إذا ثبت عليه تهمة التحريض ومحاسبته قانونيا وجنائياً.