"السياحة العالمية" تشكر مصر على جهودها في مكافحة كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، الشكر والتحية لمصر على ما تبذله من جهد للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقدمت المنظمة، الشكر لمصر، على التزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة والوقاية العالمية، والمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مساء الاثنين الماضي، عن طريق إنارة الهرم الأكبر في رسالة للشعب المصري وشعوب العالم من أمام هرم خوفو بالبقاء في المنزل والحفاظ على سلامة صحتهم وصحة أحبائهم.

وذكرت المنظمة، في تغريدتها، أن مصر هي أحد الأعضاء الأساسيين في المنطمة وأنها تعمل جاهدة على دعم القطاع السياحي.

وكانت وزارة السياحة والآثار، الاثنين الماضي، أضاءت هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة للشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، وفي رسالة تحية وشكر للقائمين على حمايتنا ومكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية علي واجهة الهرم: "خليك في البيت.. إحمي نفسك.. تحية للقائمين على حمايتنا".