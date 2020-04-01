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الأزهر ناعيًا حمدي زقزوق: سيظل التاريخ يذكر علمه وفكره الوسطي

07:32 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الأزهر ناعيًا حمدي زقزوق: سيظل التاريخ يذكر علمه وفكره الوسطي

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف، العالم الجليل والمفكر الإسلامي الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجلس حكماء المسلمين، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 87 عامًا.

وأكد الأزهر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي ومؤلفاته التي تعد من أقوى المراجع في الفلسفة الإسلامية، والتي تمتاز بقوة الحجة والبرهان، أبرزها: مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد، الشك المنهجي بين ديكارت والغزالي، الإسلام في تصورات الغرب، دراسات في الفلسفة الحديثة، الفكر الديني وقضايا العصر.

وأشار الأزهر، إلى أن المفكر الراحل بدأ نبوغه الفكري وهو ابن 17 عامًا، وتطوع للدفاع عن الوطن ضد العدوان الثلاثي وهو في عامه الجامعي الأول، ثم كان الأول في مسابقة إيفاد أعلنها الأزهر فسافر إلى ألمانيا في 1962م، وأثبت نبوغه ورقي فكره، فعاد إلى مصر مدرسًا في أصول الدين بالأزهر، ثم نائبًا لرئيس الجامعة، ثم وزيرًا للأوقاف 15 عامًا، كما شغل العديد من المناصب، فظل بعلمه وقلمه مفكرًا وفقيهًا ومتكلمًا وفيلسوفًا.

وأعرب الأزهر، عن حزنه وألمه لرحيل المفكر الكبير، ويتقدم بخالص العزاء إلى العالم الإسلامي وكل العلماء والباحثين وطلاب العلم، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

الأزهر الشريف محمود حمدي زقزوق هيئة كبار العلماء

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