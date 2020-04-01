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"الأوقاف" تنعي وزيرها الأسبق: فقدنا عالمًا ومفكرًا مستنيرًا

06:46 م الأربعاء 01 أبريل 2020
"الأوقاف" تنعي وزيرها الأسبق: فقدنا عالمًا ومفكرًا مستنيرًا

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية منذ قليل، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

وتقدمت وزارة الأوقاف، لأسرة الوزير الراحل، بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدين أن الأمة فقدت عالمًا ومفكرًا كبيرًا مستنيرًا، سائلين الله عز وجل أن يتقبل صالح أعماله ويغمره بعميم رحمته، ويلهم آله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف محمود حمدي زقزوق

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