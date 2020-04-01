مصادر بالمطار: كشف طبي إجباري على الركاب العالقين فور وصولهم من الخارج

كتب - محمد عبيد:



قالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إن جميع المصريين العالقين العائدين على الرحلات الاستثنائية القادمة من دولة الكويت وجميع الدول العربية والأوربية، يتم توقيع الكشف الطبي الإجباري بمعرفة إدارة الحجر الصحي عليهم داخل صالة الوصول بالمطار، كما يقوم الركاب بكتابة إقرار قبل الصعود إلى الطائرات بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضافت المصادر، أن أطباء الحجر الصحي بالمطار عرضوا على العائدين أمس من دولة الكويت الحجر الصحي كجزء من الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، إلا أنهم اعترضوا داخل الصالة، وقرروا البقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها لمده 14 يومًا، وبناء عليه تم تسهيل إجراءات خروجهم من المطار على الفور.

واشارت المصادر إلى أن الحجر الصحي بالمطار، لا يمكن أن يسمح لأحد مصاب بالفيروس بالمرور من صالات الوصول إلى الخارج وفور الاشتباه في تحاليل أي راكب يتم عزله فورًا، وأي معلومات بخلاف ذلك فهي غير صحيحة.

وأضافت المصادر، "تم توقيع الكشف الطبي الإجباري علي جميع المصريين العائدين من الكويت، ولم نسمح لأحد بالخروج دون توقيع الكشف، وكانت هناك استجابه ومرونة في التعامل من الركاب لخوفهم على أنفسهم واسرهم التي كانت في انتظارهم بالمطار أمام صالات الوصول".