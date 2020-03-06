"المنشآت الفندقية" تتخذ مزيدا من الإجراءات للوقاية من فيروس "كورونا"

القاهرة أ ش أ:

اتخذت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، مزيدا من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، وذلك في إطار الحماية والوقاية من الفيروسات بشكل عام وفيروس "كورونا" بشكل خاص.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزي، أن الغرفة أعدت مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس "كورونا" تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعددهم 26 مدربا يتنقلون في جميع المحافظات السياحية؛ لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي، مؤكدا أنه تم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس "كورونا" بشكل خاص، على أن تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذه الدورات.

من جانبه، قال عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار الحرص على أمن وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين إلى مصر، قامت الوزارة بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، مشيرا إلى أنه تم إخطار الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء، والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أية حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

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