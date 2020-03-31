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مصادر بالمطار: خضوع القادمين من لندن للحجر الصحي بأحد الفنادق

11:00 م الثلاثاء 31 مارس 2020
مصادر بالمطار: خضوع القادمين من لندن للحجر الصحي بأحد الفنادق

الحجر الصحي

كتب - محمد عبيد:

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، أن سلطات المطار أجرت فحص طبي على كافة ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من لندن، والتي وصلت قبل قليل، على متنها 274 راكبا من المصريين العالقين هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه تم خضوع جميع الركاب إلى فحوصات الحجر الصحي بالمطار، ويتم نقلهم إلى الحجر الصحي داخل فندق بالمطار تحت الإشراف الطبي والأمني​​، بعد تجهيزه ليصبح مقرا لعزل المصريين العائدين من الخارج، تطبيقا لقرار وزارة الصحة بإلزام كافة العائدين من الخارج إلى دخول الحجر الصحى لمدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

وبدأت سلطات الطيران المدني بالمطارات المصرية، اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار وزارة الصحة المصرية جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، وذلك إخطار جميع العائدين إلى الحجر الصحي فور وصولهم إلى القاهرة، في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصري أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل القادم ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

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