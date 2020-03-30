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رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ "عدَّاية نفقية" لأهم مشروعات المرافق

09:58 م الإثنين 30 مارس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ عدَّاية نفقية أسفل المحور الغربي لخدمة مشروعات المرافق المختلفة بالمدينة، دون تأثر حركة المرور بالمحور طوال فترة العمل.

وأوضح الغيطي في بيان اليوم، أن العدَّاية النفقية عبارة عن نفق من المواسير الخرسانية بقطر 6 أمتار وبطول 90 مترًا، وبعمق يزيد عن 13 مترًا، مشيرًا إلى أن العدَّاية تم تنفيذها بنظام الدفع النفقي الهيدروليكي ليتم تركيب خط الصرف البديل قطر (1200مم) لإمكان عمل الصيانات المطلوبة بعد التشغيل.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن مشروع خط الصرف البديل عبارة عن خط إضافى للخط القائم لنقل مياه الصرف واستيعاب التصرفات وتحقيق المرونة اللازمة وبطول (6 كم) يبدأ من الرافع (3) حتى محطة المعالجة الثلاثية سعة 60 ألف م3/يوم، مشيراً إلى أن خط الصرف الجديد من الخرسانة سابقة الإجهاد بطول (5.8كم)، وغرف الدفع والاستقبال، ومن المقرر دخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن العدَّاية النفقية تُعد إحدى المراحل الهامة بمشروع خط الطرد البديل، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجهاز لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومن ضمنها رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى والتى تستهدف رفع كفاءة محطات وشبكات الصرف بالمدينة لتتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، بهدف المساهمة فى الاستفادة القصوى من المنظومة فى ظل التغيرات المناخية الحالية، وما تشهده مصر من أمطار تصل إلى حد السيول.

عبدالرءوف الغيط جهاز تنمية مدينة الشروق عداية نفقية مشروعات المرافق

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