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القومي للمرأة يطلق مبادرة "القراءة في زمن كورونا"

06:12 م الإثنين 30 مارس 2020
القومي للمرأة يطلق مبادرة "القراءة في زمن كورونا"

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة، مبادرة بعنوان "القراءة في زمن كورونا"، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا وإجراءات الحجر والعزل الصحي وحظر الحركة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة القومي للمرأة إن إطلاق هذه المبادرة جاء لتشجيع المرأة المصرية على القراءة وفتح آفاق للنقاش والحوار على صفحة المجلس كي نتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة، مشيرًا إلى أن القراءة تعد غذاء للروح وتساعد في فتح آفاق جديدة واكتشاف عوالم مختلفة.

وتهدف المبادرة إلى التشجيع على البقاء في المنزل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهي فرصة مناسبة لممارسة الهوايات المفضلة، ومنها القراءة، ومن خلال المبادرة التي يطلقها المجلس سيتم ترشيح كتاب لقراءته وإعداد عرض سريع عنه، من خلال صفحة المجلس القومي للمرأة على "فيس بوك".

مايا مرسي مبادرة القراءة في زمن كورونا العزل الصحي إحنا أقوى من كورونا المرأة المصرية

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