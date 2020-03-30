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قبلي وبحري.. السكة الحديد: 28 قطارًا إضافيًا لمواجهة الازدحام في أوقات الذروة

05:02 م الإثنين 30 مارس 2020
قبلي وبحري.. السكة الحديد: 28 قطارًا إضافيًا لمواجهة الازدحام في أوقات الذروة

قطار

كتب- أسامة علي:

قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، تشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت الهيئة، تشغيل 28 قطارًا إضافيًا درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة، على التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب، حيث تم تشغيل 5 قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي، و23 على الوجه البحري.

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