القوى العاملة تكشف تفاصيل أول حالة وفاة لمصري بـ"كورونا" في السعودية



كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة، عن تفاصيل وفاة أول مصري بفيروس كورونا في السعودية.

وبحسب بيان اليوم الأحد، تلقى الوزير تقريرًا من وليد عبدالرازق المستشار العمالي بجدة، كشف فيه تفاصيل وفاة أول حالة لمصري بفيروس كورونا، ويدعى "محمد أحمد نجم" طبيب بيطري، ويبلغ من العمر 29 عامًا، ويعمل مندوب مبيعات بشركة أدوية.

وقال المستشار العمالي، إنه تم اليوم إجراء مراسم دفن الطبيب بالمملكة، وتقبل العزاء، مشيرًا إلى أن زوجته وابنته البالغة من العمر 9 أشهر أصيبا أيضًا بالفيروس، ومتواجدين حاليًا في الحجر الافتراضي لدى أحد الفنادق بمكة للعلاج.

وكلف الوزير المستشار العمالي بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفى، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فورًا.