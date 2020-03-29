أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

القوى العاملة تكشف تفاصيل أول حالة وفاة لمصري بـ"كورونا" في السعودية

05:44 م الأحد 29 مارس 2020
القوى العاملة تكشف تفاصيل أول حالة وفاة لمصري بـ"كورونا" في السعودية

محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة، عن تفاصيل وفاة أول مصري بفيروس كورونا في السعودية.

وبحسب بيان اليوم الأحد، تلقى الوزير تقريرًا من وليد عبدالرازق المستشار العمالي بجدة، كشف فيه تفاصيل وفاة أول حالة لمصري بفيروس كورونا، ويدعى "محمد أحمد نجم" طبيب بيطري، ويبلغ من العمر 29 عامًا، ويعمل مندوب مبيعات بشركة أدوية.

وقال المستشار العمالي، إنه تم اليوم إجراء مراسم دفن الطبيب بالمملكة، وتقبل العزاء، مشيرًا إلى أن زوجته وابنته البالغة من العمر 9 أشهر أصيبا أيضًا بالفيروس، ومتواجدين حاليًا في الحجر الافتراضي لدى أحد الفنادق بمكة للعلاج.

وكلف الوزير المستشار العمالي بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفى، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فورًا.

القوى العاملة وفاة مصري فيروس كورونا السعودية

الخبر التالى:

"تجربة تاريخية".. الصحة العالمية تختبر 4 أدوية لعلاج كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. الصحة العالمية تعلن اختبار 4 أدوية لعلاج كورونا