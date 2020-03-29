وزير القوى العاملة يشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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كتب- يوسف عفيفي:

عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والمسئولين بالوزارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .

وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون والمشاركة بين الإدارات والمديريات في تخطي تلك الأزمة، ومتابعة الاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلًا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات من خلال مفتشي العمل والسلامة المهنية.

ووجه بضرورة تقديم تقرير يومي لتلك الأزمة لحظيًا على مستوى الوزارة والمديريات، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة وذلك بالمنشآت التي تمت متابعتها، للتغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضع استثنائي والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وأكد سعفان، ضرورة وضع جدول زمني محدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها ، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعًا من أية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

وشدد الوزير، على ضرورة متابعة منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الالكترونية للوزارة بنظام الرقم القومي للعامل ومتابعة التسجيل لحظياً والتعامل مع أي مشكلة تواجه المنظومة فور حدوثها تسهيلاً على العمال في عملية التسجيل.

وأشار إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن المشاركة مفتوحه لأي جهة تريد ذلك لخدمة العمالة غير المنتظمة.