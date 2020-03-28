البابا تواضروس: عطاء الله وفير وحنيته لا يمكن وصفها
كتب مصطفى علي:
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "نحن نعيش في المقطع التاسع في الصلاة الختامية من صلوات الاجبية، والتي تقول "ارحمنا يا الله ثم ارحمنا" بنقول عن الهنا الصالح" جزيل التحنن".
وأضاف البابا تواضروس، خلال الكلمة المسجلة له، المنشورة على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح اليوم السبت: جزيل أي وافر، يجزل العطاء أي يعطيه العطاء وفيه عطاء وفير، فجزيل التحنن أي حنية الله لا نستطيع وصفها، في مرة قال "إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم" ده رضيع وأم وهذا تشبيه إنساني، ولكن هو جزيل الرحمة.
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