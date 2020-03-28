أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية بالعاصمة- صور

11:41 ص السبت 28 مارس 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها المحاور المرورية الجديدة وأماكن الانتظار الموجودة في محيطها.

ورافق المحافظ في جولته، بحسب بيان، كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وإبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

محافظ القاهرة المحاور المرورية خالد عبدالعال

الخبر التالى:

صندوق التنمية المحلية يوافق على إقراض ٦٥٩ مشروعا بـ١٩ محافظة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تصدر بياناً للرد على أنباء تقديم معونات ومنح وزيادات وإجازة عامة بالدولة​