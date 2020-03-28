محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية بالعاصمة- صور
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كتب- محمد نصار:
أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها المحاور المرورية الجديدة وأماكن الانتظار الموجودة في محيطها.
ورافق المحافظ في جولته، بحسب بيان، كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وإبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.
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